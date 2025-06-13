WARNING: Обнаружен неизвестный объект >Запустить протокол анализа объекта >Search Research Protocol: TAU ON > Initiation CONFIRMED > Date: 13.06.2025 > Location: Classified > Аceess: Multi-zone Состав эксперимента / Анонсирован полный лайн-ап двух танцполов: Main: > REGAL86 > ILYA GADAEV > RAUMTESTER > HIPUSHIT > ROMA PTASHENKO > MISHA GUTMAN Labs > VTGNIKE + LAPTI + FLATY > RWANDA + SHUTTA Дополнительные модули активированы: — Встроенный клуб от резидентов «ГОСТ Звук» и “Roots United” —Световой протокол от LAMPA — Визуальный блок от дизайн-бюро «Щелочь» —Ретро-LAN: компьютерный клуб — Арт-инсталляции: научные объекты — Био-релакс модуль: массажный салон —Персонализация: кастом-лаборатория — Нитро-блок: чайная Gabber Boy — Точка питания от JNKL — VIP резервуары и чилл-зоны