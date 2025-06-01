Это фестиваль, посвященный усадьбе Татево в Тверской области, которая нуждается в консервации. В усадьбе в 1832 году родился деятель народного образования и педагог Сергей Рачинский, который открыл 15 народных школ, издавал сборник педагогических статей «Сельская школа» и одним из первых выступил за развитие женского образования в России. Что будет? Лекции, благотворительный аукцион, спид-дейтинг, веселье и танцы. В программе: 17:00 – открываем двери и поздравляем Женю 17:30 – 18:00 – лекция «Много букв: про старинные вывески и красавцев, которые их реставрируют» (Наталья Тарнавская, главарь Трудкоммуны «Вспомнить всё») 18:00 – 19:00 – паблик-ток «Зачем Покровке Татево?» (Женя Юдженич, продюсер, основатель комьюнити «Покровка и окрестности» и Евгений Соседов, руководитель проекта «Консервация») 19:00 – 19:30 – лекция «Сохранение памятников и одиозные перестройки современности» (эскурсовод Егор Мотыско) 19:30 – 20:00 – лекция «В чём прикол призвания?» (педагог, основатель образовательного стартапа unzin Кирилл Сафронов) 20:00 – 20:30 – лекция «Энергия места: как пространство влияет на нас» (переводчик, астролог, оккультист Маша Томас) 20:30 – 21:10 – лекция «А ты не спишь?» (психолог, исследователь, ТА/ЭФТ-терапевт Наиль Гареев) 21:20 – 22:20 – весёлый благотворительный аукцион в пользу усадьбы Татево 22:20 – 22:50 – концерт музыканта, импровизатора и театрального режиссера Феди Фокина «Воскресение 25»