Какое развлечение в Средние века было одинаково популярно и у королей, и у крестьян? Конечно же танцы! Придворные и народные, парные и групповые, торжественные и до упаду, в замках и на площадях — без танцев не обходился ни один праздник, будь то королевская свадьба или деревенские рождественские гулянья. Конечно, были среди них и сложные, похожие на целое театрализованное представление. Но многие танцы все-таки были очень простые, ведь людям хотелось развлечься, себя показать, да и просто поплясать от души. Хочешь окунуться в мир средневековых развлечений? Приходи и ничего не бойся! Самые простые танцы, с которых начинается обучение новичков, с легкостью учат даже дети. Лектор: историк, автор книг «Блудливое Средневековье» и «Средневековье в юбке», Екатерина Мишаненкова.