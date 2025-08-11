ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Москва
  2. События

Танцевальный мастер-класс для фанатов «Грязных танцев»

Odmo
Большой Трёхсвятительский переулок, 2/1с1

Начало:

Завершение:

2200₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы

Про событие

На этот раз в стенах особняка приходи разучивать танец в стиле культового фильма с топовым преподавателем студии 128bpm — Жемал Курбановой. Соблюдай, пожалуйста, дресс-код, потому что в конце мероприятия получившийся танец будут снимать на видео. И это будет леген…подожди, подожди…дарно. Для мастер-класса подойдут туфли, балетки или можно остаться в носках, если тебе удобно. Продолжительность 2.5 часа Сбор гостей с 19:00 Начало в 19:30 Возврат билетов возможен более чем за 72 часа до мероприятия.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»
Инклюзивный парный забег «БольшеЧемМожешь»

1200₽

Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве
Музы гениев. Абьюз в высоком искусстве

500₽

Фандомная Ночь(Fandom Night)
Выбор редакции
Фандомная Ночь(Fandom Night)

от 1400₽

Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
Городской квест с ведущим «Модное расследование в Китай городе»
до

от 5700₽

Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
Квест-прогулка с ведущим «Москва, я люблю тебя»
до

от 5700₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста