На этот раз в стенах особняка приходи разучивать танец в стиле культового фильма с топовым преподавателем студии 128bpm — Жемал Курбановой. Соблюдай, пожалуйста, дресс-код, потому что в конце мероприятия получившийся танец будут снимать на видео. И это будет леген…подожди, подожди…дарно. Для мастер-класса подойдут туфли, балетки или можно остаться в носках, если тебе удобно. Продолжительность 2.5 часа Сбор гостей с 19:00 Начало в 19:30 Возврат билетов возможен более чем за 72 часа до мероприятия.