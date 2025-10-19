Открытый класс группы женской танцевальной терапии. Танцевальная терапия — минимум головняка и максимум на чувствах и эмоциях в теле. Ты не будешь беспокоится, что что-то не запомнил или не успел (как бывает на обычных танцевальных классах) программа легкая и построена так, чтобы всё внимание было на ощущениях. Танцевальный опыт совершенно не важен. Подходит новичкам и опытным. Это группа про глубокую и легкую внутреннюю работу, в которой тебе понадобиться только довериться процессу и слушать себя. Это шаг не по направлению к тому «как надо, принято» это шаг к — как я хочу. Тренер: Мария Акилова — танцор/хореограф, практикующий телесную терапию. Она знает как не только «красивые», но и «безобразные» движения исцеляют душу, снижают риск тревоги и депрессии, и помогают принять себя. В такую глубокую работу способен пойти не каждый человек, это требует честности с собой и смелости, но если ты чувствуешь сейчас что живешь не свою жизнь — тебе помогут проснуться и услышать себя. В программе: разминка, телесные практики, погружение в разные состояния с помощью танца (выразишь гнев, сексуальность, грусть и все что не проговаривается словами), легкая мини хорео под известный трек, просто чтобы расслабится и записать себя на видео. Одежда: удобно и красиво, в носочках. Максимальное количество человек — 10. Для покупки билетов и дополнительной информации пиши в тг организатора