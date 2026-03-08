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Танцевальная терапия

Центр «Эволюция Духа»
Гончарная улица, 35/5с2

Начало:

Завершение:

3500₽
Возраст 0+

Про событие

Практика, которая позволит раскрыть свою женственность, эмоции, чувства и настроение через танцевальные движения. Этот интенсив поможет: — раскрыть свою женственность — освободиться от стресса и напряжения — научиться выражать свои чувства через танцевальные движения — найти гармонию и внутренний баланс — освободиться от блоков в теле Стоит только попробовать, и ты закружишься в танце, наполненном твоими внутренними ощущениями. А после практики почувствуешь, как изменилось всё внутри.

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