Танцевальная терапия
Гончарная улица, 35/5с2
Начало:
Завершение:
3500₽
Возраст 0+
Про событие
Практика, которая позволит раскрыть свою женственность, эмоции, чувства и настроение через танцевальные движения. Этот интенсив поможет: — раскрыть свою женственность — освободиться от стресса и напряжения — научиться выражать свои чувства через танцевальные движения — найти гармонию и внутренний баланс — освободиться от блоков в теле Стоит только попробовать, и ты закружишься в танце, наполненном твоими внутренними ощущениями. А после практики почувствуешь, как изменилось всё внутри.
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