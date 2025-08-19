Первый Танатоход от Medio Modo. Связующая тема всего мероприятия — смерть. Во всех её видах и проявлениях. Лекторы расскажут о смерти с разных точек зрения— от физиологической до культурной. Тебя ждут 3 лекции — от судмедэксперта, танатопрактика и руководителя крематория. А также вкусное речное кафе. Тема лекции Алексея Решетуна — «Травма тупыми предметами: падения с большой высоты+инерционная травма». В практике судебно-медицинского эксперта повреждения тупыми предметами занимают одно из первых мест, отличаются большим разнообразием, часто сочетанным характером, политравмой. Тема лекции Оксаны Томилиной — «Мёртвые учат живых. Познавая танатопрактику, познаём себя». Смерть всегда привлекала. Люди завороженно следили за ней по полотнам картин, изучая историю и ужасаясь её близости. Страшно красиво. Её ненавидели и воспевали одновременно. В честь неё проводили праздники и чурались произносить само слово: Смерть. Тема лекции Бориса Якушина — «История и мифы о кремации». Кремировали людей ещё задолго до нашей эры, используя для этого огонь и дерево. Два столетия назад были изобретены кремационные печи, и с тех пор кремация стала технологическим процессом. Внимание! В 19:00 теплоход отплывает. Подождать опоздавших возможности не будет. Время стоянки на причале регламентируется властями города. Сбор гостей и посадка с 18:30 до 19:00. Именно в это время теплоход будет находиться у причала. Набережная и причал будут известны позже, всем купившим билеты будет сделана рассылка.