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Такие дела

Театр.doc
Лесная улица, 59с1

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Благотворительный вечер «Без мамы ля минор». Театр.doc и «Такие дела» проведут вместе четыре вечера. Театр.doc вчитается в тексты медиа «Такие дела», которое десять лет пишет о жизни в России, чтобы найти в них материал для документального театра и неочевидных сценических решений. Искать эти решения будет режиссер Дмитрий Волкострелов. В первый вечер 28 июня прозвучит текст об истории дружбы в одном московском подъезде. Исполнят текст Юрий Сапрыкин и Алена Бондарчук. Третий герой этой истории станет… титрами. Второй вечер 22 июля посвящен тексту о рыбачках русского севера. «Очевидно, это фото-история – спектакль со слайдами», – говорит Волкострелов. Он имеет в виду потрясающую серию фотографа Дарьи Асланян. Текст же исполнят Ольга Лапшина и Инна Сухорецкая. Автор обоих текстов Евгения Волункова – она не только замечательная журналистка, но и главред «Таких дел».

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