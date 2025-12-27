Вечеринка-трансформация в честь дня рождения Лианы Султановой (Lee Solar), основательницы Solar System Festival. Гостей ждёт уникальный экспириенс, где через музыку, практики и общение можно оставить страхи, сформулировать намерение на год вперёд и усилить свой энергетический потенциал в кругу единомышленников. В программе: ЦЕРЕМОНИЯ У ОГНЯ: Alisa Raeva (танец силы) / Лилиана Султанова (Lias) & Maurice (поэзия) MAIN: Andara (South Africa) / Nathan Hall (Canada) / LeeSolar (Birthday Set) & Marsianka / Setina & Gugaev / Roman Oospeh b2b Pasha Dip GALLERY: Mimi / Abdula Hasan / Vegan.DJ / Puzzle BAR: Blasian Salta / Lubovnic Vselennoy Face Control 21+ / Dress-code: Самовыражение