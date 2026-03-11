Антропоморфные машины в гараже спецтехники обсуждают, какая жара вчера обрушилась на город, как похорошела Москва при Собянине и делятся мнениями про одно и то же, которое происходит с ними каждый день, как они в него попали и можно ли из него выбраться. Продолжительность: 1 час 30 минут.