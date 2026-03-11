Тачки
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2
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от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Антропоморфные машины в гараже спецтехники обсуждают, какая жара вчера обрушилась на город, как похорошела Москва при Собянине и делятся мнениями про одно и то же, которое происходит с ними каждый день, как они в него попали и можно ли из него выбраться. Продолжительность: 1 час 30 минут.
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