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Тачки

DOC industrial
1-я улица Энтузиастов, д. 3, стр. 2

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Антропоморфные машины в гараже спецтехники обсуждают, какая жара вчера обрушилась на город, как похорошела Москва при Собянине и делятся мнениями про одно и то же, которое происходит с ними каждый день, как они в него попали и можно ли из него выбраться. Продолжительность: 1 час 30 минут.

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