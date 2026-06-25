Будут обсуждать, как устроена личная история: кто её на самом деле пишет, чем автофикшн отличается от мемуаров и от честного вранья, и где заканчивается «я», а начинается время, которое мы не выбирали. Эксперты: — Адель Юсупова, исследовательница, книжный обозреватель, руководитель направления маркетинговых коммуникаций издательской группы Альпина — Илья Склярский, литературный критик, культуртрегер, журналист-культуролог — Анастасия Чиркашенко, автор и исследовательница автофикшн-текстов, внештатный корреспондент «Сноба» — Анна Макарчук, к.п.н., психолог, директор Центра толерантности и эксперт в области когнитивных искажений Участие бесплатное, но регистрация обязательна.