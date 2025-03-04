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Табу-ток «Фабрика грехов: почему мы обожаем осуждать других?»

Еврейский музей и центр толерантности
Образцова 11, стр.1, лит. А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+

Про событие

Осуждать — это плохо. Или нет? Почему нам так нравится участвовать в разоблачениях и обсуждать чужие ошибки? Как соцсети превратили массовое осуждение в механизм вовлечения? И почему в 2025 году «суд общественного мнения» иногда работает быстрее, чем настоящие суды? В программе обсуждения: – Почему нам нравится осуждать? Психология «коллективного суда», механизм эмпатии в шейминге и эффект святого наблюдателя; – Что такое «моральный гнев» и «культура отмены»; – Можно ли избежать коллективного позора, и где проходит граница между справедливым разоблачением и травлей. Эксперты: – Анна Макарчук — к.п.н., психолог, эксперт в области массовой психологии, директор Центра толерантности; – Катя Тамилина — head of SMM Горящей избы, специалистка по массовым коммуникациям и эксперт по цифровым медиа и вовлечению; – Адель Юсупова — книжный обозреватель, журналистка, PR издательства МИФ. Тебя ждут психологические эксперименты, интеллектуальные провокации, живые дискуссии и ретро-фотосессия для зрителей. Телефон для связи: +7 (495) 645-05-50, доб. 220

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