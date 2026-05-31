Удовольствие рождается в тишине и смелости быть собой. Тебя приглашают в парк, в тихое место. Завершишь весну и шагнёшь в лето. Что будет? — Подышишь, отпустишь майскую усталость — Лёгкая йога и практики на коврике — Напишешь себе пару добрых строк — Познакомишься и пообщаешься — Попьёшь чай и вытянешь метафорические карты Это будет не про идеальные позы. Это будет про то, чтобы почувствовать себя живой. Ведущая: Гала, психолог и практик. Будет тепло и бережно. Оплата: донат