Возраст 18+
Про событие
Удовольствие рождается в тишине и смелости быть собой. Тебя приглашают в парк, в тихое место. Завершишь весну и шагнёшь в лето. Что будет? — Подышишь, отпустишь майскую усталость — Лёгкая йога и практики на коврике — Напишешь себе пару добрых строк — Познакомишься и пообщаешься — Попьёшь чай и вытянешь метафорические карты Это будет не про идеальные позы. Это будет про то, чтобы почувствовать себя живой. Ведущая: Гала, психолог и практик. Будет тепло и бережно. Оплата: донат
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