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  1. Москва
  2. События

Та, что радуется

Событие пройдёт в парке, точное место уточняй у организатора

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от 1₽ до 5000₽
Возраст 18+

Про событие

Удовольствие рождается в тишине и смелости быть собой. Тебя приглашают в парк, в тихое место. Завершишь весну и шагнёшь в лето. Что будет? — Подышишь, отпустишь майскую усталость — Лёгкая йога и практики на коврике — Напишешь себе пару добрых строк — Познакомишься и пообщаешься — Попьёшь чай и вытянешь метафорические карты Это будет не про идеальные позы. Это будет про то, чтобы почувствовать себя живой. Ведущая: Гала, психолог и практик. Будет тепло и бережно. Оплата: донат

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Гала
25 мая, 14:55

@galina_sandal в тг, или по номеру телефона 🤍

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