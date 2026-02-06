Сюрреализм на подиуме. Дали и Скиапарелли
Старая Басманная улица, 15Ас4
Начало:
Завершение:
1400₽
Возраст 16+
Выставки
Про событие
Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли — адепты сюрреализма в моде. Скиапарелли опередила своё время на десятилетия, её идеями пронизан любой современный гардероб. Она видела моду, как визуальное искусство и создала совместно с Сальвадором Дали и другими художниками незабываемые модные шедевры. На лекции узнаешь: — какие фэшн-коллаборации Скиапарелли с Сальвадором Дали породили шедевры; — факты шокирующей жизни Эльзы Скиапарелли; — о конфликте Скиап с Коко Шанель. Лектор: Политова Анна. Режиссёр-постановщик, актриса, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.
Контакты
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи