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Сюрреализм на подиуме. Дали и Скиапарелли

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

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1400₽
Возраст 16+
Выставки

Про событие

Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли — адепты сюрреализма в моде. Скиапарелли опередила своё время на десятилетия, её идеями пронизан любой современный гардероб. Она видела моду, как визуальное искусство и создала совместно с Сальвадором Дали и другими художниками незабываемые модные шедевры. На лекции узнаешь: — какие фэшн-коллаборации Скиапарелли с Сальвадором Дали породили шедевры; — факты шокирующей жизни Эльзы Скиапарелли; — о конфликте Скиап с Коко Шанель. Лектор: Политова Анна. Режиссёр-постановщик, актриса, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.

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