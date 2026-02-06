Сальвадор Дали и Эльза Скиапарелли — адепты сюрреализма в моде. Скиапарелли опередила своё время на десятилетия, её идеями пронизан любой современный гардероб. Она видела моду, как визуальное искусство и создала совместно с Сальвадором Дали и другими художниками незабываемые модные шедевры. На лекции узнаешь: — какие фэшн-коллаборации Скиапарелли с Сальвадором Дали породили шедевры; — факты шокирующей жизни Эльзы Скиапарелли; — о конфликте Скиап с Коко Шанель. Лектор: Политова Анна. Режиссёр-постановщик, актриса, педагог. Билет на мероприятие даёт право на посещение выставки «Дали&Пикассо» в день мероприятия.