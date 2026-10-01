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Сюрреализм и авангард: как кино научилось видеть сны

Место быть
Мясницкая улица, 24/7с1

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 16+
Кино

Про событие

В эпоху, когда кино только училось рассказывать простые истории, художники-авангардисты совершили революцию: они решили показывать не реальность, а подсознание, сны и чистые эмоции. На встрече погрузишься в гипнотическую атмосферу раннего авангарда и разберешь три шедевра, изменивших визуальную культуру: «Андалузский пёс» (1929) — легендарный манифест Луиса Бунюэля и Сальвадора Дали. «Антракт» (1924) — абсурдный и хулиганский фильм Рене Клера. «Полуденные сети» (1943) — поэтическая картина Майи Дерен, основа американского инди-кино. Узнаешь, как эти короткометражки освободили кинематограф от законов логики, как они влияют на современных режиссеров и почему визуальные приемы столетней давности до сих пор выглядят свежее многих блокбастеров. О спикере: Фёдор Папин — киновед, режиссер киноблога и автор ютуб-канала MovieScience. Выпускник и педагог ВГИКа, ведущий специалист Госфильмофонда, автор журнала «Искусство кино».

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