Способно ли платье стать настоящим произведением искусства? А туфелька превратится в изысканную шляпку? Лобстер — в главный модный символ эпохи? Флакон — в сюрреалистический объект? Именно это и произошло в первой половине XX века, когда художники-сюрреалисты вышли за пределы музеев и встроили свое творчество в ДНК высокой моды. С того момента одежда превратилась в пространство игры, провокации и свободы воображения. В программе: — история культовых образов, возникших на стыке искусства и высокой моды; — как сюрреализм превратил одежду из обыденного предмета гардероба в настоящее художественное высказывание; — самые громкие союзы художников и модельеров XX века. Лектор события: Эльза Попова Историк искусства,телеведущая