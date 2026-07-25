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Сюрреалистическая мода: искусство выгуливать абсурд

Дали & Пикассо
Старая Басманная улица, 15Ас4

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 16+

Про событие

Способно ли платье стать настоящим произведением искусства? А туфелька превратится в изысканную шляпку? Лобстер — в главный модный символ эпохи? Флакон — в сюрреалистический объект? Именно это и произошло в первой половине XX века, когда художники-сюрреалисты вышли за пределы музеев и встроили свое творчество в ДНК высокой моды. С того момента одежда превратилась в пространство игры, провокации и свободы воображения. В программе: — история культовых образов, возникших на стыке искусства и высокой моды; — как сюрреализм превратил одежду из обыденного предмета гардероба в настоящее художественное высказывание; — самые громкие союзы художников и модельеров XX века. Лектор события: Эльза Попова Историк искусства,телеведущая

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