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Сырой прогресс (Rawgress)

Шизич, Самокатная улица, 4с1

Начало:

Завершение:

777₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возвращение вечеринки Сырого прогресса (Rawgress) — главного поставщика сырого и грязного звука, прогремевшего в середине 2010-х Сырой прогресс (Rawgress) был основан участниками культовой группы Interchain как альтернатива барным вечеринкам и «вылизанным» диджеям, демонстрируя совершенно иную — необработанную — сторону танцевальной музыки Теперь, спустя годы, проект возрождается в обновлённом виде, сохранив свою первозданную энергию Программа Obgon Valtron Elektrofelina Eostra Timur Omar Raw Takes

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