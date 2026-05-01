Возвращение вечеринки Сырого прогресса (Rawgress) — главного поставщика сырого и грязного звука, прогремевшего в середине 2010-х Сырой прогресс (Rawgress) был основан участниками культовой группы Interchain как альтернатива барным вечеринкам и «вылизанным» диджеям, демонстрируя совершенно иную — необработанную — сторону танцевальной музыки Теперь, спустя годы, проект возрождается в обновлённом виде, сохранив свою первозданную энергию Программа Obgon Valtron Elektrofelina Eostra Timur Omar Raw Takes