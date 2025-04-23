Выставка объединит трех художников и создаст диалог между современными технологиями, философскими концепциями и цифровым искусством. Участники проекта — скульптор Данил Карамушкин, цифровой художник Ринат Абдрахманов (Rinatto l’bank) и легенда российской арт-сцены Сергей Бугаев-Африка – представят работы, исследующие тему космизма, образы кремниевых форм жизни и философские идеи Казимира Малевича. Экспозицию дополнит проект, созданный в рамках магистратуры ArtTECH Университета МИСИС. Анна Довгалюк и Юлия Маслова создадут цикл работ «Архив звезд». Symbiosis. Vol 1 — это не только синтез технологий и искусства, но и исследование новой реальности, где человек, природа и машина существуют в едином пространстве. Художники предлагают зрителю заглянуть в будущее, где границы между живым и искусственным стираются, а искусство становится инструментом для понимания этого нового мира. Время работы: ср - вс 13:00-20:00 пн, вт - выходные.