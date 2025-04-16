Космос не только вокруг, но и внутри каждого из нас. Отправляйся исследовать глубины Вселенной под чарующие звуки этно-электронной музыки. Хэдлайнер фестиваля — мэтр этнической перкуссии Андрей Танзю. Также тебя ждут Karnash (диджериду), new age проект Sweet PAD, электронный сет Chronos и выступление учеников школы ханга Handpan Shop под руководством Евгения Неваленного. Ну и, конечно же, великолепный этнический маркет, вкусная кухня и широкий ассортимент барной карты. Ближе к событию цена на билеты может повышаться.