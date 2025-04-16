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Sweet Space. Фестиваль внутреннего космоса

Eclipse, Переведеновский переулок, 21с11

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2600₽
Возраст 6+
Концерты
Фестивали
Еда

Про событие

Космос не только вокруг, но и внутри каждого из нас. Отправляйся исследовать глубины Вселенной под чарующие звуки этно-электронной музыки. Хэдлайнер фестиваля — мэтр этнической перкуссии Андрей Танзю. Также тебя ждут Karnash (диджериду), new age проект Sweet PAD, электронный сет Chronos и выступление учеников школы ханга Handpan Shop под руководством Евгения Неваленного. Ну и, конечно же, великолепный этнический маркет, вкусная кухня и широкий ассортимент барной карты. Ближе к событию цена на билеты может повышаться.

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