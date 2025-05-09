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Swag City at DFF

Deep Fried Friends, Яузская улица 10/2, C.4

Начало:

Завершение:

от 500₽ до 700₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

В эту пятницу произойдёт запуск машины времени, которая перенесёт тебя в эру тотал свэга, больших снэпбэков, фильтров из ретрики и леопардовых принтов. Дресс-код: SWAG 2010-2013 В лайнапе: Lesha Mironov / 4eu3 / Salame / Sasha Cooper / Endi / SPAIDA / DJ ARTIK Жанры: EDM / Hip-Hop. Вход: с 23:30 до 00:30 500 р, с 00:30 до конца 700 р. Оплата на входе — qr / наличные. FC/DC. Вход с 23:30, начало в 23:59.

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