Святой акт
Самокатная улица, 4с11
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от 3700₽ до 11000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Команда Святой акт (Holy Act) возвращается в Москву, чтобы отпраздновать день рождения души и музы ACT — HOLYMOLLY. Один день, в котором дворец культу полностью превращается в живое пространство ACT: живые выступления, перформансы, дыхание пространства и сцены, которые проживаются в моменте Диджеи: Karl Chix Holymolly Lilova Moon’s Voyager Monoplay THESE TWO Nastya Mira HALI JAH Нееет, ты что
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