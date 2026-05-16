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Святой акт

ДК «Альфа Кристалл»
Самокатная улица, 4с11

Начало:

Завершение:

от 3700₽ до 11000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Команда Святой акт (Holy Act) возвращается в Москву, чтобы отпраздновать день рождения души и музы ACT — HOLYMOLLY. Один день, в котором дворец культу полностью превращается в живое пространство ACT: живые выступления, перформансы, дыхание пространства и сцены, которые проживаются в моменте Диджеи: Karl Chix Holymolly Lilova Moon’s Voyager Monoplay THESE TWO Nastya Mira HALI JAH Нееет, ты что

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