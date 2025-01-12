Приходи на своп «Всё, кроме шмоток», вдохновленный атмосферой фильмов «Амели» и «Полночь в Париже». Это идеальное место, чтобы начать год с вдохновения, уюта и новых находок. Погрузись в мир крошечных, но значимых деталей, обменяйся душевными вещами и создай свою историю в стиле любимого кино. Что можно принести и обменять? Книги — пусть истории продолжают жить. Растения и черенки — подари зелень новым домам. Материалы для творчества — краски, блокноты, бисер, кисти и другие креативные мелочи. Ненужные подарки — найди им нового счастливого владельца. И всё, что угодно! От сувениров до декора — приноси, что кажется ценным для обмена. Чем заняться на свопе? Лови тематические активности: Рука в мешке с крупой — почувствуй себя Амели, доставая сюрпризы и тёплые пожелания. Секретная парижская открытка — напиши послание незнакомцу и получи своё в ответ. Мастер-класс по росписи свечей — своими руками создай уютную свечу (500?, запись на месте). Дресс-код: Вдохновляйся героями «Амели» и «Полночь в Париже»! Береты, винтажные платья, шляпки, необычные аксессуары — создайте свой образ, который дополнит атмосферу вечера. Записаться заранее можно в ТГ. Ссылочку Кавёр заботливо оставил для тебя, mon amour)