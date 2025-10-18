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Своп «Хэллоуин»

Топь
Угрешская улица, 2с53, подъезд 1

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Фестивали

Про событие

Помогут тебе сберечь и жизнь, и кошелёк! Хочешь обновить свой костюм или найти новые украшения для праздника? Приходи обмениваться шмотками, частями образов, аксессуарами и декором — всё, что тебе уже не нужно, может стать ценным для другого. Приноси свои вещи, которые готов передать, а взамен находи что-то уникальное для себя! Сделай этот Хеллоуин не только весёлым, атмосферным, но и экологичным праздником. Подробнее о правилах Свопа: https://t.me/swamp_cw/59 Запись на Своп в ТГ

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