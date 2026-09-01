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Своп

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 18+

Про событие

Мероприятие, где люди бесплатно обмениваются ненужными им вещами, чтобы дать им вторую жизнь вместо того чтобы выбрасывать. Ты выросла из своих старых джинсов, но они очень классные и жалко их выкидывать? Хочешь поэкспериментировать со стилем и подыскать себе новую одежду? Не знаешь, куда деть эту картину или вазу? Тогда тебе сюда. Также будет кофе-брейк, на котором ты познакомишься с другими участниками свопа. Правила свопа: Каждый участник приносит несколько хороших, но ненужных ему вещей (от 1 до 5) Приносишь только чистые вещи в таком состоянии, в каком ты сама хотела бы забрать их со свопа Что можно принести на своп: одежду (как женскую, так и мужскую), обувь, аксессуары, духи, а также книги и предметы интерьера Что делать с неразобранными вещами? Участники забирают свои непонравившиеся вещи обратно. Своп будет проходить по принципу аукциона. Участники выходят на сцену и рассказывают про свои вещи. Желающие забрать поднимают руки. Если сразу несколько человек хотят забрать вещь, выбор делается в пользу того, у кого вещей меньше. Количество вещей, которые ты забираешь, не может превышать количество тех, которые ты отдаёшь.

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