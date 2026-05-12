Свободная игра в Mario Kart 8
Большой Николопесковский переулок, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Игры
Про событие
Садись за контроллер и устрой свой заезд пока ждёшь тот самый бой. Серия из панцирей в спину прямо перед финишной прямой включена в программу. Формат: Старые добрые гонки P.s. лучше приноси свой контроллер Поддержать РанДом. подпиской (http://t.me/tribute?start=s13130) единоразово (http://t.me/tribute/app?startapp=dfU9)
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