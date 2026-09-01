На тренинге ты будешь не говорить о раскрепощении, а практиковать его. За 60 минут ты попробуешь актёрские упражнения, которые помогают убрать телесные зажимы, стать свободнее и почувствовать уверенность в собственном теле. Что тебя ждёт: — разогрев и работа с телом — упражнения на снятие зажимов — практики на свободу движений — развитие воображения — актёрские упражнения на раскрепощение Продолжительность: 60 минут Количество мест ограничено.