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Тренинг по актёрскому мастерству: раскрепощение и уверенность

Киевская улица, 22

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 14+
Мастер-классы

Про событие

На тренинге ты будешь не говорить о раскрепощении, а практиковать его. За 60 минут ты попробуешь актёрские упражнения, которые помогают убрать телесные зажимы, стать свободнее и почувствовать уверенность в собственном теле. Что тебя ждёт: — разогрев и работа с телом — упражнения на снятие зажимов — практики на свободу движений — развитие воображения — актёрские упражнения на раскрепощение Продолжительность: 60 минут Количество мест ограничено.

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