Танцевальный спектакль на семь танцовщиц – это попытка нахождения себя между ужасом и восторгом, как если бы мы созерцали Хаос в его мифологическом измерении. Действие постановки погружает в ассоциации и сложные эмоции как ступор, восторг, ужас, экстаз. Здесь абстрактное действие мерцает знакомыми образами. Каждый найдет свою интерпретацию происходящего. Это ни история, ни рассуждение, это вердикт. Это попытка погрузиться в противоречивые переживания. Основа хореографии — персональный опыт участниц, сформированный в ходе практик импровизации на тему Возвышенного. Танцовщицы обнаружили здесь целый ворох образов и представлений: «Грудь вверх, на носки… вектор и направленность» «Чем больше возвышенность, тем больше тебя сплющивает» «Тошнота и недостаточность» «Абсолютная расслабленность через проявление высших точек эмоций» «Потеря опор, легкость» «Диффузия со всем пространством»… Продолжительность — 45–50 минут.