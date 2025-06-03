Свидетели хаоса
Восточная ул., 4, к. 1
Начало:
Завершение:
от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Танцевальный спектакль на семь танцовщиц – это попытка нахождения себя между ужасом и восторгом, как если бы мы созерцали Хаос в его мифологическом измерении. Действие постановки погружает в ассоциации и сложные эмоции как ступор, восторг, ужас, экстаз. Здесь абстрактное действие мерцает знакомыми образами. Каждый найдет свою интерпретацию происходящего. Это ни история, ни рассуждение, это вердикт. Это попытка погрузиться в противоречивые переживания. Основа хореографии — персональный опыт участниц, сформированный в ходе практик импровизации на тему Возвышенного. Танцовщицы обнаружили здесь целый ворох образов и представлений: «Грудь вверх, на носки… вектор и направленность» «Чем больше возвышенность, тем больше тебя сплющивает» «Тошнота и недостаточность» «Абсолютная расслабленность через проявление высших точек эмоций» «Потеря опор, легкость» «Диффузия со всем пространством»… Продолжительность — 45–50 минут.
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