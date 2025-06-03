ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Свидетели хаоса

Культурный центр ЗИЛ
Восточная ул., 4, к. 1

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1500₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Танцевальный спектакль на семь танцовщиц – это попытка нахождения себя между ужасом и восторгом, как если бы мы созерцали Хаос в его мифологическом измерении. Действие постановки погружает в ассоциации и сложные эмоции как ступор, восторг, ужас, экстаз. Здесь абстрактное действие мерцает знакомыми образами. Каждый найдет свою интерпретацию происходящего. Это ни история, ни рассуждение, это вердикт. Это попытка погрузиться в противоречивые переживания. Основа хореографии — персональный опыт участниц, сформированный в ходе практик импровизации на тему Возвышенного. Танцовщицы обнаружили здесь целый ворох образов и представлений: «Грудь вверх, на носки… вектор и направленность» «Чем больше возвышенность, тем больше тебя сплющивает» «Тошнота и недостаточность» «Абсолютная расслабленность через проявление высших точек эмоций» «Потеря опор, легкость» «Диффузия со всем пространством»… Продолжительность — 45–50 минут.

Контакты

Телефон

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Детство. Отрочество. Юппи
Детство. Отрочество. Юппи

от 1000₽

Семь чудес света
Семь чудес света
до

от 18000₽

Свидание в темноте «Снова влюбиться»
Свидание в темноте «Снова влюбиться»
до

13500₽

Вдох
Вдох
до

от 3900₽

Погружение в темноту: мир ощущений
Погружение в темноту: мир ощущений
до

1850₽

Свидание «Пикник в темноте»
Свидание «Пикник в темноте»
до

15500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста