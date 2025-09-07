Свидание в Париже. Концерт в оранжерее
просп. Мира, 119, стр. 14
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от 1750₽ до 3000₽
Возраст 6+
Концерты
Про событие
Твой билет в мир французской страсти под сводами тропической сказки. Элегантный шарм Парижа, пьянящие ноты любви и море эмоций и магическое путешествие вместе от HighTime Orchestra. В стеклянных джунглях звучат хиты Лары Фабиан, Шарля Азнавура, Джо Дассена и Stromae. Виртуозные аранжировки, живая энергия оркестра и атмосфера Монмартра. Ты услышишь «Под небом Парижа», «Emmenez-moi», La Vie en Rose и другие шедевры – так, будто стоишь у подножия Эйфелевой башни.
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