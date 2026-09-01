Встреча для девушек, на которой будут рисовать под бокал вина и смотреть фильм «Легенда о волках» с попкорном и мармеладками. Что будет: – Рисование под бокал вина – Просмотр волшебного фильма «Легенда о волках» с попкорном и мармеладками – Угощение вкусняшками – Съёмка от профессионального фотографа Все материалы и угощения включены в стоимость билета. Записаться и задать вопросы можно ВКонтакте.