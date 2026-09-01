ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Москва
  2. События

Свидание с собой: бокал вина, кисть и магия кино

Лофт «Оливка», Измайловское шоссе, 73Жс6

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Кино
Мастер-классы
Еда

Про событие

Встреча для девушек, на которой будут рисовать под бокал вина и смотреть фильм «Легенда о волках» с попкорном и мармеладками. Что будет: – Рисование под бокал вина – Просмотр волшебного фильма «Легенда о волках» с попкорном и мармеладками – Угощение вкусняшками – Съёмка от профессионального фотографа Все материалы и угощения включены в стоимость билета. Записаться и задать вопросы можно ВКонтакте.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»
Мастер-класс по живописи «Подсолнухи»

3500₽

В чём дело?
В чём дело?

2000₽

Роспись виниловых пластинок
Роспись виниловых пластинок

3000₽

Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие
Популярное
Мастер-класс по комедийной импровизации: пробное занятие

990₽

Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»
Популярное
Выбор редакции
Тренинг самовыражения «(М)Не смешно»

990₽

СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»
Выбор редакции
СимфоМультимедия «Сумерки. Сага»

от 2500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста