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Свет идёт из под земли

Галерея FUTURO, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с9, ЦСИ Винзавод, Подъезд Н8

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Бесплатно
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Выставки

Про событие

Персональная выставка Дани Пирогова. Автор масштабной инсталляции в Доме культуры «ГЭС-2», ленд-арт проектов в рамках Архстояния и Экобиеннале исследует подземные пространства и состояния, возникающие при погружении в неизвестное и необъяснимое. Специально для выставки художник полностью трансформирует пространство галереи, создав новую масштабную инсталляцию, а также серию студийных работ на фанере. Время работы: ВТ–ВС 12:00–20:00

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