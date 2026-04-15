Персональная выставка Дани Пирогова. Автор масштабной инсталляции в Доме культуры «ГЭС-2», ленд-арт проектов в рамках Архстояния и Экобиеннале исследует подземные пространства и состояния, возникающие при погружении в неизвестное и необъяснимое. Специально для выставки художник полностью трансформирует пространство галереи, создав новую масштабную инсталляцию, а также серию студийных работ на фанере. Время работы: ВТ–ВС 12:00–20:00