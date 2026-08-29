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Свет этого лета

Petter, улица Петровка, 21с1

Начало:

Завершение:

5000₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Арт-бранч с росписью большой ракушки. На арт-бранче ты сможешь создать свою уникальную расписную ракушку — вдохновившись путешествием, закатом, морем или любым мгновением, которое хочется сохранить. Этот предмет останется с тобой надолго: дома он станет изящной тарелочкой для украшений или стильной деталью сервировки, наполняя пространство воспоминаниями. В процессе тебе будет помогать художница Саша Кочепасова, мягко направляя и раскрывая твой творческий потенциал — даже если ты никогда не рисовал. В стоимость включено: — бокал игристого — лёгкие закуски на протяжении всего мероприятия — все материалы для росписи — сопровождение Саши. Это не просто мастер-класс, а эстетичный отдых, вдохновение и время для себя. Дресс-код: летняя элегантность в белых / пастельных оттенках. Количество мест ограничено.

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