Тени сгущаются, музыка становится глубже, а маски скрывают больше, чем прежде. Добро пожаловать на мрачный бал — ночь тёмной эстетики, загадочной атмосферы и танцев до рассвета. Можешь надеть свои самые таинственные образы и стать частью продолжения истории.