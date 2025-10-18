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SVD22

16 Тонн
ул. Пресненский Вал, д. 6, стр. 1

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от 800₽ до 1300₽
Возраст 16+
Стендап
Выставки
Вечеринки
Необычное

Про событие

Готовься к перформансу, где музыка и визуальная эстетика сплетаются в единую мрачную сказку. В программе: — Узнаваемый саунд вичхауса с лидами, режущими душу, синтезаторными пульсациями и глубоким, трагичным вокалом. — Выставка-погружение: Работы молодых художников, вдохновлённые образами русского фольклора и магией театра. Выставка нейрокартинок на тематику театра, сада и страшных сказок. Лайнап: ANGEL VOX / SLAVNAYAD / POLY WAVE / SPVRROW / ANDY SCREAM / MAKULA / KXALICI / OBDUMB / MAHLOW / MOONL1GH1 / ROOINA / WEIRD FREAKS FC/ DC мрачный торжественный

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