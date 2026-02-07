Обладают ли животные сознанием, могут ли они планировать, использовать орудия, обманывать и испытывать сложные эмоции? На лекции выйдешь за рамки антропоцентризма и рассмотрим удивительные когнитивные способности животных — например, использование орудий у воронов и шимпанзе, сложная социальная структура и культура у слонов и китов, языковые навыки у попугаев и горилл. Поднимешь сложные вопросы о самосознании. Узнают ли себя дельфины и сороки в зеркале? И самое главное, попытаешься понять, где проходит граница между развитым интеллектом и тем, что называют разумом? Лектор: Анвар Ахметзянов. Автор научно-популярного канала на YouTube «The Last Dino», посвященного биологии, эволюции и палеонтологии животных.