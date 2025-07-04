Суперпоц — Проект четрырёх парней из Москвы, в стиле альтернативный рок / rave / deep house. 4 июля в Live Stars Суперпоц презентует своей дебютный альбом Хэппи Милл Для Взрослых. Только чистая рефлексия на повседневный образ жизни пять / два. Только прямолинейно высказанное мнение о современной поп музыке. Только истинный угар. Суперпоц : время = песни. При поддержке групп: Иди трезвей — панк рок (Москва) Detached — готик метал (Москва)