Суперпоц, Detached, Иди трезвей
Берсеневский переулок, дом 5, стр. 2.
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от 888₽ до 1000₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Суперпоц — Проект четрырёх парней из Москвы, в стиле альтернативный рок / rave / deep house. 4 июля в Live Stars Суперпоц презентует своей дебютный альбом Хэппи Милл Для Взрослых. Только чистая рефлексия на повседневный образ жизни пять / два. Только прямолинейно высказанное мнение о современной поп музыке. Только истинный угар. Суперпоц : время = песни. При поддержке групп: Иди трезвей — панк рок (Москва) Detached — готик метал (Москва)
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