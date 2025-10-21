Возраст 6+
Выставки
Про событие
Выставка дизайнерских игрушек, которые сочетают элементы поп-культуры, уличного искусства и поп-арта. Тебя ждут редчайшие арт-объекты из коллекции Ильи Попова (соавтора «Смешариков»), легендарные фигурки KAWS, Takashi Murakami, Banksy, Hajime Sorayama и Kasing Lung (автор культового Labubu).
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