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Супер пупер туса

MEZZO FORTE CLUB, 1-я Останкинская улица, 53

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Вечеринки

Про событие

«Супер Пупер Туса»— многосерийная вечеринка для творческих людей. Крутая музыкальная программа, мастер-классы по танцам, джемы, игры, выставки, открытый микрофон и другие выступления. И всё это сдобрят секретными гостями, которые станут изюминкой вечера, обновляясь каждую вечеринку. При чём, некоторые гости будут формировать тему вечеринки. Амбициозно? Не то слово! Но организаторы готовы и приглашают тебя начать вместе с ними. Хочешь— будь зрителем, хочешь — активным участником. Главное следи за новостями. А организаторы сделают всё, чтобы ты получил максимум удовольствия и пользы. Культуру в массы!

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