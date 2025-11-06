«Супер Пупер Туса»— многосерийная вечеринка для творческих людей. Крутая музыкальная программа, мастер-классы по танцам, джемы, игры, выставки, открытый микрофон и другие выступления. И всё это сдобрят секретными гостями, которые станут изюминкой вечера, обновляясь каждую вечеринку. При чём, некоторые гости будут формировать тему вечеринки. Амбициозно? Не то слово! Но организаторы готовы и приглашают тебя начать вместе с ними. Хочешь— будь зрителем, хочешь — активным участником. Главное следи за новостями. А организаторы сделают всё, чтобы ты получил максимум удовольствия и пользы. Культуру в массы!