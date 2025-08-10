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Sunset Yoga

м.Киевская, подробная локация сообщается участникам в лс

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 16+
Необычное

Про событие

Атмосферная практика йоги на крыше, где тело дышит свободно, ум замедляется, а город открывается с новой стороны. Ты встретишь закат, поработаешь с дыханием, телом и своим внутренним состоянием. Вид на крыше открывается на Москва реку, сталинскую высотку и Москва Сити. На практике: — хатха-йога и работа с дыханием — расслабляющая медитация — особая тема занятия Подходит для любого уровня. Возьми с собой коврик, воду и лёгкую накидку.

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