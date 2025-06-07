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SummerON Party

Смена 2.0
Товарищеский пер., 4 стр.5

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от 0₽ до 1000₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

У клуба «Смена» на открытом воздухе пройдет классная поп-панк вечеринка. Жаркая атмосфера, крутые выступления — на сцене будут играть группы: Дёргать! ГРУППА ПЛЯЖ СВОБОДА ВАЖНЕЕ МОДЫ FOOD FOR FISH Vodka Users Король Газа КИРА Canabiss hell Чувак Dj finger Заглядывай, чтобы вместе петь, веселиться и заряжаться хорошим настроением. Вход: Repost = Free (https://vk.com/wall-103322826_7876) Без репоста 1000р Оплата на входе.

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