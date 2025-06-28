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Summer Sale от Agami Ceramics

Цветной, Цветной бульвар, 15с1, 5 этаж

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Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали

Про событие

Ребята готовы проститься со всеми изделиями и запасами, что хранились на производстве: — остатки от ресторанных заказов; — уникальные образцы и экспериментальные изделия; — посуда из постоянных коллекций с небольшими несовершенствами; — работы сотрудников. Каждый предмет будет помечен цветовым кодом — это поможет тебе легко понять, в чём особенность изделия. Цены, как обычно, беспардонные: от 200-300р. за необычные маленькие штучки до 1000-3000р. за уникальные вазы и декор. Возьми с собой вместительные сумки или рюкзаки.

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