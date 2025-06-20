Атмосферный концерт с бразильскими ритмами, жаркое музыкальное путешествие под звуки босса-новы и самба-джаза. В программе – легендарные композиции Антонио Карлоса Жобима («The girl from Ipanema» и «Corcovado»), которые давно вошли в золотой фонд мировой культуры. Поклонники бразильских ритмов услышат знаменитые «Besame Mucho» Консуэло Веласкеса, «Mas Que Nada» Луис Энрике Роза, и другие мировые хиты в стиле босса-нова и болеро в оригинальном исполнении Райхоны и джаз-бэнда. Нежная и страстная, ритмичная и чувственная - бразильская музыка никого не оставит равнодушным!