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Summer Jazz

Люмьер-Холл
Берсеневский пер., 2, стр. 1

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от 1300₽ до 6000₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Атмосферный концерт с бразильскими ритмами, жаркое музыкальное путешествие под звуки босса-новы и самба-джаза. В программе – легендарные композиции Антонио Карлоса Жобима («The girl from Ipanema» и «Corcovado»), которые давно вошли в золотой фонд мировой культуры. Поклонники бразильских ритмов услышат знаменитые «Besame Mucho» Консуэло Веласкеса, «Mas Que Nada» Луис Энрике Роза, и другие мировые хиты в стиле босса-нова и болеро в оригинальном исполнении Райхоны и джаз-бэнда. Нежная и страстная, ритмичная и чувственная - бразильская музыка никого не оставит равнодушным!

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