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Сумерки — Осенняя Версия. Fonarev & Ruben Karapetyan

Treff8
Казакова ул, д 8, стр 2

Начало:

Завершение:

2100₽
Возраст 21+
Вечеринки

Про событие

Пятичасовое музыкальное путешествие, где вечер плавно перейдёт в ночь, наполняясь атмосферным звучанием. Рубен Карапетян — признанный виртуоз электронной музыки, резидент престижных клубов Европы и Америки, известный своей наполненной смыслом прогрессивной музыкой с энергетическим драйвом. Владимир Фонарёв — легенда российской клубной сцены, вдумчивый и харизматичный артист, способный заряжать музыку особой энергией. Объединяет их концепция «Сумерки» — время магического перехода от дневной суеты к ночной глубине, идеально отражающей стили обоих музыкантов. FC / DC Резерв столов по указанному номеру в What’s App.

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