Пятичасовое музыкальное путешествие, где вечер плавно перейдёт в ночь, наполняясь атмосферным звучанием. Рубен Карапетян — признанный виртуоз электронной музыки, резидент престижных клубов Европы и Америки, известный своей наполненной смыслом прогрессивной музыкой с энергетическим драйвом. Владимир Фонарёв — легенда российской клубной сцены, вдумчивый и харизматичный артист, способный заряжать музыку особой энергией. Объединяет их концепция «Сумерки» — время магического перехода от дневной суеты к ночной глубине, идеально отражающей стили обоих музыкантов. FC / DC Резерв столов по указанному номеру в What’s App.