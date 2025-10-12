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Про событие
Квиз по легендарной вампирской саге. Ты в команда Эдварда или Джейкоба? Если знаешь наизусть монолог «Лев влюбился в овечку...» и на какой минуте Белла впервые моргнула — тебе сюда. Трём самым сияющим фанатам будут дарить подарки. Сбор участников — 19:00, старт квиза — 19:30 Ссылка для регистрации команд: https://forms.yandex.ru/u/68e39d3b49363908876dca0e
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