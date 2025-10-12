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Сумерки: квиз

Вспышка
Нижняя Красносельская ул., 35, стр. 2

Начало:

Завершение:

800₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Квиз по легендарной вампирской саге. Ты в команда Эдварда или Джейкоба? Если знаешь наизусть монолог «Лев влюбился в овечку...» и на какой минуте Белла впервые моргнула — тебе сюда. Трём самым сияющим фанатам будут дарить подарки. Сбор участников — 19:00, старт квиза — 19:30 Ссылка для регистрации команд: https://forms.yandex.ru/u/68e39d3b49363908876dca0e

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