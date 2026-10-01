Шугейз-калейдоскоп, в котором гитарная меланхолия опутывает тёплые вспышки инди-рока и нойзовые сказы. Грядут месяцы разговоров за чашечкой мятного чая, когда ветер дирижирует за окном, убаюкивая вкрадчивым шелестом сумрака и листопада. птица виновата!! mint tea Chainspell бобок