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Сумерки

Склад №3
Малая Семёновская улица, 5с2

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500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Шугейз-калейдоскоп, в котором гитарная меланхолия опутывает тёплые вспышки инди-рока и нойзовые сказы. Грядут месяцы разговоров за чашечкой мятного чая, когда ветер дирижирует за окном, убаюкивая вкрадчивым шелестом сумрака и листопада. птица виновата!! mint tea Chainspell бобок

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