Проект, созданный в дуэте двумя московскими художницами Marinesca и Ольгой Божко. Фотографии и керамические работы, представленные на выставке, приглашают тебя в таинственный мир сумерек — волшебного времени, когда привычная реальность растворяется в магическом свете, а природа открывает свою скрытую энергую и невидимую красоту. Серия фотографий, созданных в 2014–2016 годах во время Голландского периода Marinesca, бережно фиксирует ускользающие моменты между днем и ночью, когда солнечный свет уже исчезает за горизонтом. Эти работы — попытка передать уникальное настроение, навеянное творчеством Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Дополняют выставку керамические работы Ольги Божко, чьи формы и фактуры тонко перекликаются с темой сумерек. Каждая скульптура — это своеобразный лесной алтарь – жертвенник, посвящённый суровым законам природы, как напоминание о жестокой красоте естественного отбора. А тонкие ароматы, наполняющие галерею узнаваемыми запахами сырой земли, свежего дождя, лесной хвои и дыма, дополняют чувственный опыт посетителей, предлагая зрителю прочувствовать и прожить завораживающее очарование сумеречного времени. Ольфакторные работы к выставке выполнены художницей Анной Кабировой в лаборатории «NEVIDIMAYA LAB».