Темнейшие порождения первичного бульона явят себя на чудовищном ритуале в десятую ночь седьмого месяца. Растворись в авторском субстрате вместе с этими командами: Безликий Балаган — разят как полночная молния и громыхают как армада смерти. Faded Color — разрывают грани привычного блэк-метала, погружая в каменный мир холодного величия и поблекших красок. Velines Ezaguli — поют замогильные черные песни при свете дня и во тьме ночной. Bonecrusher — явят ужасающий блэк и дэт-метал из мрачной глуши. Приходи, чтобы растворить своё бренное тело в хтоническом ритуале.