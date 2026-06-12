Возраст 18+
Про событие
Тебя ждёт спокойная пробежка в двух группах: — Начинающие — 4 км (с замыкающим, комфортный темп); — Продвинутые — 8 км (активный темп). Тренер: Шабанов Филипп Скидка 30% на кофе для всех участников от Bambi kaffe после пробежки. Участие в тренировке — бесплатное. Расписание занятий можно увидеть по кнопке «Купить билет».
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