Тебя ждёт спокойная пробежка в двух группах: — Начинающие — 4 км (с замыкающим, комфортный темп); — Продвинутые — 8 км (активный темп). Тренер: Шабанов Филипп Скидка 30% на кофе для всех участников от Bambi kaffe после пробежки. Участие в тренировке — бесплатное. Расписание занятий можно увидеть по кнопке «Купить билет».