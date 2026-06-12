Самый важный шаг — начать. Начни делать свои первые шаги в беге. Тренировки помогут развить базовую выносливость, научат правильному дыханию и технике. Для тех, кто раньше не бегал или возвращается к тренировкам после долгого перерыва. Вход осуществляется только по предварительной записи не ранее чем за 30 минут до начала тренировки. Будут предоставлены услуги беговой базы, а именно: теплый зал для разминок, раздевалки, душевые. Есть возможность оставить вещи, переодеться и принять душ. Участие в тренировке — бесплатное. Расписание занятий можно увидеть по кнопке «Купить билет».