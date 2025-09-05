Фестиваль Suanda Music празднует 500 юбилейный эпизод под названием «New Reality». Впервые на Suanda Music выступит специальный иностранный гость Philippe El Sisi и хедлайнеры фестиваля: Roman Messer и Aurosonic, а так же ведущие отечественные артисты: Michael Milov, AlexSo, Tim Air, ThoBa и Februm.