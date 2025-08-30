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Ствол x Solutions x Beautiful People x Easy Fresh Mgmt

DEX, Шарикоподшипниковская улица, 13с32

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 3600₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Вечеринка, где ты сможешь ощутить себя частицей чего-то большего. Поймай момент, и он будет вечным. LineUp: Ilya Gadaev Easy Fresh RLGN Sasha Kustov Sasha Khizhnyakov Masha Strukova Gleb Kostin Bogdan Lebedev Vyaliyy Celte it alone Луч ghostnoir Yablochko Zelenoe and more…

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